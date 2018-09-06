《台北法案》再讓中官媒跳腳 批美霸凌、瘋狂介入台海

美國會跨黨派議員共提《台北法案》，引起中國官媒批評。（法新社）

2018-09-06 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕繼先前《台灣旅行法》、《國防授權法》等友台法案通過後，美國議員再提《台北法案》，旨在加強台灣在全球的地位，以及防止友邦與我斷交。對此，中國官媒痛批美國此舉是「瘋狂介入」台海情勢。

中國官媒《環球網》專文指出，在21世紀，美國要干預國家間的邦交關係是「多麼荒唐的事情」，諷刺美自己在40年就與台斷交，與中建交，現在卻反過來要制裁採取同樣做法的小國，此舉也侵犯了中國外交主權，公開禁止他國與中國建交，直言是「人類歷史上從未有過的一個大國對另一個大國的霸凌，是破了底線的張狂」。

文中將目前台海緊張局勢歸咎於民進黨政府上任後去中國化的舉動，奉勸美國不要過於接近台海的核心衝突，強調美國鼓勵台灣與中國對抗，等同美國自己與中國對抗，警告美在升級衝突前，須做好在台海與中國全面攤牌的最壞準備。

共和黨籍聯邦參議員賈德納、盧比歐，以及民主黨籍參議員馬基、梅南德茲共同提出「台灣盟邦國際保障與強化倡議」，簡稱「台北法案」，內容為要求美國政府採取行動，與世界各國政府接觸，支持台灣的外交承認或加強與台灣的非正式關係，如有國家採取任何對台不利之行動，法案授權美國務院降低與這些國家的外交關係，並授權其暫停或改變美國對該國的援助。