印度LGBT人權邁一大步 最高法院除罪同性性行為

印度最高法院今（6）日，推翻157年前所創，把同性性行為定罪的印度刑法第377條，而接獲消息的LGBT人士，也為此激動到落淚。（路透）

2018-09-06 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕印度最高法院今（6）日，推翻157年前所創，把同性性行為定罪的印度刑法第377條。

綜合外媒報導，該法條是在1861年時，由當時的英國殖民政權制定，禁止「違反自然秩序的性行為」，若違反，最高可處監禁10年，後被廣泛認為是針對同性性行為。而今日，最高法院五席法官一致通過，廢止「377法條」。

「兩位成年人『兩廂情願』發生性關係，都不能被說是違憲。」審案的最高法院首席法官米斯拉（Dipak Misra）表示，該法條將性行為定為刑事犯罪，是武斷、不合理且明顯違憲的。

他也提到，印度的同性戀者有根深蒂固的創傷，且生活在恐懼中。

另一位法官馬赫拉（Indu Malhotra）表示，對過去歧視的行為，歷史應還LGBT人士一個公道。

消息一傳出，人權觀察（Human Rights Watch）的南亞區主任甘古莉（Meenakshi Ganguly）在推特發文寫道，今天是人權的大日子，感謝冒著嚴重偏見仍為此奮鬥的人們；而接獲消息的LGBT人士，也為這項判決結果感到歡欣鼓舞，有些人甚至激動落淚。

報導指出，2009年時，德里高等法院曾取消「377法條」，但2013年時，因宗教團體向最高法院上訴成功，才讓該法條在2014時再度上路。