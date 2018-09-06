闖民宅殺母子搶劫震驚日本社會 中國男子死刑定讞

2018-09-06 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕2009年日本愛知縣蟹江町發生一起震驚社會的強盜殺人事件，中國留學生林振華涉嫌闖入民宅內，殺死當時57歲的女屋主及其次子，還待到隔天凌晨，刺傷返家的三子，一審二審皆判處死刑，今（6日）日本最高法院仍維持原判，林振華死刑定讞。

綜合日本媒體報導，中國留學生男子林振華是竊盜慣犯，因偷竊食品被逮，為了籌措罰金而準備好扳手與刀具等武器，預謀搶劫犯案；2009年5月1日晚間，當時31歲的林振華闖入愛知縣蟹江町一間寓所，殺死57歲的山田喜保子及其26歲次子雅樹，然後他一直待在屋內，洗淨血跡，直至翌日凌晨，死者另一兒子山田勳回家，林振華又刺傷他的頸部，搶奪了20萬元日幣現金和手錶。

倖存者在中午逃出求救，林振華逃逸無蹤，「愛知縣蟹江町母子3人殺傷事件」傳出後震撼社會，直到2012年12月，因在其他案件的調查過程中發現林振華的DNA與該事件中的物證一致，警方以涉嫌搶劫殺人罪名將他逮捕。

名古屋地方法院認為，兇嫌隨身攜有武器意圖搶劫，且明知住宅有人仍侵入被害人家中犯罪，犯案時使用兇刀猛力刺入被害人身體導致兇刀彎折，手段兇殘冷酷，犯案動機亦非常自私，決定判處死刑，林振華不服上訴，二審名古屋高等法院駁回上訴，維持原判。

林振華辯護律師向日本最高法院提起上訴，今（6日）日本最高法院宣布，該起事件兇嫌持武器預謀犯案，而在私闖民宅搶劫過程中展現出「有強烈殺人意圖，手段無情、殘酷」，再次駁回上訴，林振華死刑定讞。