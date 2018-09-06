《紐時》匿名投書大嗆川普 美國副總統被懷疑是作者

《紐約時報》5日刊登了一篇批評川普（右）的投書，外媒懷疑，文章投書人可能就是美國副總統彭斯（左）。（路透）

2018-09-06 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕《紐約時報》5日刊登了一篇川普政府資深官員的匿名投書，批評川普政府內部已經有自己人形成的「反抗勢力」，此舉引來川普不滿，要《紐時》交出作者，更有外媒懷疑，這篇文章的投書人可能其實就是美國副總統彭斯（Mike Pence）。

綜合報導指出，在這篇投書中，發文者批評川普「不道德」、「衝動」，導致了一些魯莽、不明智的決定。這讓川普相當不滿，批評文章作者沒種，更要《紐時》交人。雖然《紐時》沒公布投書者身分，不過有外國媒體懷疑，投書人可能就是美國副總統彭斯，因為文章中的一個詞過去很常被彭斯使用。

投書中有提到之前過世的參議員馬侃（John McCain），作者表示馬侃雖已不在，他的典範卻長存，將成為指引公職和國家對話恢復榮譽的北極星（lodestar）。lodestar這個字很少被一般人使用，但外媒記者在搜尋川普總統親信的言論時卻發現，副總統彭斯很常使用這個字。

雖然外媒認為彭斯嫌疑很大，但投書也可能出自幫彭斯寫演講稿的人之手，《CNN》在報導此匿名投書時，還列出13個可能人選，彭斯只是其中一個。其他可能人選還包括白宮幕僚長凱利（John Kelly）、第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）等。

而川普也在推特回擊，表示這是《紐時》虛構出的人物，川普更表示，如果這名官員真的存在，評論內容堪稱違叛國罪，為了維護國家安全，《紐時》應將作者轉交給政府。