想家了！數百委國移民聚大使館 望政府協助返鄉

數以百計的委國移民聚集於委內瑞拉駐秘魯大使館外，要求政府協助返回家鄉。（路透）

2018-09-06 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉經濟崩盤後，數百萬人民湧入鄰近國家謀求生計，委國政府展開回歸祖國（Return to the Homeland）計畫後，數百名移民本週二（4日）聚集在委駐秘魯大使館外，要求政府安排他們回國。

綜合外媒報導，聯合國等國際組織及南美各國過去皆曾表態，希望委內瑞拉與周邊國家能得到國際社會的人道援助，解決委國國民與移民的困境。以厄瓜多為首的13個中南美洲國家4日簽署決議，籲請委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）接受援助，解決移民潮對委國及鄰國產生的問題。然而，馬杜羅政府卻認為，簽署決議的國家並非關心人道問題，而是想藉此向其他國家討錢。

委國總統馬杜羅上月底發表公開演講，呼籲海外打工的委國移民們返回家鄉，「接受朋友、親屬、鄰居及其他委內瑞拉人們的擁抱，分享彼此間的溫暖情感」。馬杜羅進而補充說，委國人民在他鄉往往面臨當地居民排外的仇恨情緒，而且也不能找到較好的工作。

自從2015年委內瑞拉經濟危機爆發以來，惡性通貨膨脹及經濟崩潰使數百萬人陷入貧困，聯合國數據顯示，已有超過160萬人出逃，而委國人口外流的速度近日加劇，每天約有4000人逃至鄰近的祕魯、巴西等國家。