北海道觀測史上最強 震度上修達7級已釀7死百餘傷

日本氣象廳公布，凌晨發生於北海道的地震震度最大達7級。圖為札幌市土壤液化情形。（法新社）

2018-09-06 15:20

首次上稿：15:20

更新時間 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道今日凌晨發生規模6.7地震，氣象廳稍早公布觀測數字，最大震度達到7級，日本官房長官菅義偉表示，目前已有7人罹難。

綜合媒體報導，日本氣象廳當地時間下午3點30分左右宣布，凌晨3點8分發生於北海道的地震，厚真町震度達到7級，這也是首度在北海道觀測到震度7級地震。

依據日本官方震度分級，7級已達最高等級，常人會因劇烈搖晃以致無法依照意志移動；大範圍地區的電力、氣體燃料和食物、飲水供應中斷；地面扭曲崩裂，山坡大量土石滑落，對地貌造成改變。

此次地震震央在北緯42.86度，東經141.66度，是北海道胆振地方中東部（札幌南東64.8公里處），震源深度僅約40公里，屬淺層地震。日本氣象廳指出，地震為芮氏規模6.7。震度最強的厚真町部分房屋倒塌，札幌市甚至發生嚴重土壤液化情形，道路下陷崩壞。菅義偉於記者會上指出，地震已造成7人罹難，分別為厚真町4人、札幌市1人、鵡川町1人、新日高町1人。另據日媒報導，目前約有143人受傷、33人失蹤。