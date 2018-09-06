美國調查：臉書1/4用戶刪APP 年輕族群占大宗

2018-09-06 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕受惠於智慧型手機的普及，以臉書（facebook）為首的眾多社群平台熱潮彷彿無止盡地持續增溫，然而，一項最新的統計卻顯示，美國民眾在過去一年內逐漸改變使用臉書此一社群平台的習慣，其中更有超過4分之1的用戶已將臉書app從手機中刪除，其中以年輕族群為大宗。

美國智庫皮尤研究中心（Pew Research）今天公布這份報告，研究人員針對18歲以上的美國民眾進行調查，發現有超過一半（54%）的用戶在過去1年內調整臉書隱私設定，逾4成（42%）的受訪者直言已停止連上臉書APP數週或更長時間，約4分之1的用戶（26%）更已將臉書APP從手機中刪除。

報告顯示，前述臉書用戶比例存在年齡差異，其中有高於4成（44％）介於18至29歲的年輕用戶，在過去一年內將臉書APP從手機中移除，相較於65歲以上的年長者僅12％用戶移除臉書，前者的比例遠高出後者將近4倍。

此外，這項統計也被拿來與政治議題進行討論，從2016年總統大選結束後，共和與民主兩黨支持者常針對臉書進行爭論，認為對方從該社群平台得利。不過這次的調查卻顯示，改變臉書使用習慣者中，共和黨人與民主黨人所佔比例幾乎完全相同，並無任何一方因在臉書「吃虧」而退出此平台的明顯跡象。