習近平不出席北韓國慶 外媒直指背後用意...

2018-09-06 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕先前外傳中共總書記習近平，可能會出席9日北韓70週年國慶活動。不過中共中央對外聯絡部4日宣布，全國人大常委會委員長栗戰書，將代表習率團訪問平壤。多家外國媒體也針對此事分析可能原因。

綜合媒體報導，曾任中國外交部朝鮮半島辦公室主任的楊希雨在4日消息宣布前，就曾預測僅有「中國與北韓雙邊關係」或「核問題」其中之一能有所進展，習才會親自前往，即「習近平可能覺得此行不會有太大收穫」。

報導指出，楊希雨表示，美國與北韓在無核化談判方面「陷入僵局」，中國似也難以解決此一問題。加上美方頻敦促北京施加最大限度壓力，逼北韓放棄核武，若習近平訪問平壤，可能會激怒美方。

報導提到，楊希雨解釋，北韓閱兵儀式上若秀出「擁有核能力的武器」，習近平出席的話，可能會與北韓領導人金正恩一起觀賞，屆時習將「被置於令人尷尬的境地」。

報導提到，楊希雨認為，中國應會透過此次閱兵儀式觀察，閱兵隊伍若無出現戰略洲際彈道導彈，表示「北韓可能認真對待無核化」。

報導提及，中國政治學者吳強指出，中國此舉應是不想讓外界覺得，其與北韓關係「過於緊密」。另有分析指出，習近平派心腹栗戰書出馬，意味他無法親自前往，仍能向金正恩「表達最大誠意」。

報導引述，清華─卡內基全球政策中心研究員趙通則說，習近平可能是希望避免出現挑釁美國的行為，當務之急是處理美中關稅貿易戰。