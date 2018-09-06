追求30多歲就辭職退休！ 美國掀起「FIRE運動」

美國逐漸掀起「FIRE」風潮，也就是「經濟獨立，早早退休」（financial independence, retire early）。示意圖，圖中人物與本新聞無關。（資料照）

2018-09-06 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕退休這個詞讓人聯想到的是老年，但美國逐漸掀起「FIRE」風潮，也就是「經濟獨立，早早退休」（financial independence, retire early）。

《紐約時報中文網》報導，美國的千禧世代逐漸開始追求「FIRE」，他們重視節省開支，選擇一種比財力更低負擔的生活方式，逃離不喜歡的工作。報導指出，「FIRE」的追隨者以男性居多，他們通常從事科技業，屬「左腦」思維，會試著計算未來投資的回報率，需要多少錢才能支持不工作的生活。

報導表示，在美國網路論壇上，許多「FIRE」的追隨者討論著如何管理財務，有些人極度節儉，有些人則試著維持生活品質，同時儲蓄和投資，另外有些人使用「咖啡師FIRE」的方式，也就是退休後找地方工作，獲得醫療保險。

不同於美國早期的嬉皮，「FIRE」追隨者重視數字、稅收，他們可能在階級、種族、性別上享有特權，所以擁有提早退休的條件，至於為何堅決退出職場，原因在於他們認為工作沒有帶給他們自我的存在感，期待過著真正屬於自己的生活。