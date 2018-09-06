金正恩信任川普 盼在他任內實施無核化

北韓領導人金正恩昨（5日），與由南韓青瓦台國家安保室室長鄭義溶率領的特使團會談時，重申北韓實施無核化的決心。（法新社）

2018-09-06 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕由南韓青瓦台國家安保室室長鄭義溶率領的特使團，昨出訪平壤並與北韓領導人金正恩會晤，而今（6）日傳出，金正恩在該會中表態，希望朝美能在美國總統川普任內，改善並結束雙方70年敵對關係，實施無核化。

綜合媒體報導，此次南韓特使團出訪，不僅帶出「文金三會」舉辦日期，也傳出金正恩實施無核化的決心。鄭義溶指出，金正恩會中重申將為北韓無核化與韓美緊密合作，且也期盼，北韓主動採取無核化的「善意之舉」，能得到對方友善的回報。

報導提到，金正恩會中表示，雖朝美近期在協商過程中遭遇一些困難，但對川普的信任不變，自己也未曾對他做出負面評價。且金正恩認為，發表韓戰終戰宣言，與削弱韓美同盟或讓駐韓美軍撤離朝鮮半導毫不相關，國際社會的質疑都是錯誤的。

金正恩解釋，北韓豐溪里核試驗場的坑道有3分之2崩塌，已永久無法核試；而把北韓唯一導彈試場的西海衛星發射基地關閉，就意味著該國將完全終止遠程彈道試驗。

此外，下週該特使團將訪美，並向川普轉達金正恩此會中的「談話」錄音；而金正恩也囑咐，希望他們能向川普轉達北韓善意，且藉此促使美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）赴北韓、持續雙方的無核化對話。