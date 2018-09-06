土星神秘6邊形渦旋新發現 竟如「寶塔」高聳入天

土星北極著名的6邊形渦旋充斥謎團。（擷取自NASA）

2018-09-06 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕土星北極巨大的極地窩旋呈現神秘的6邊形，在過去30年來令科學家們百思不得其解，美國太空總署（NASA）分享最新研究指出，接近夏季時，土星著名的6邊形巨大渦旋上方，出現另一較暖、高度較高且同為6邊形渦旋存在，被科學家形容作高聳的塔狀結構。

本週一（3日）發表在科學期刊《自然》子刊《自然－通訊》（Natural Communication）上的長期研究報告，採用NASA的卡西尼探測器（Cassini）回傳的數據進行研究，發現在接近夏季時，土星北極上空著名的6邊形巨大渦旋，其上方又出現了高度更高、溫度更暖的6邊形渦旋，研究人員推測，下方渦旋的狀態將直接「逐層」影響較上方的結構，形成一個超過數百英里的高聳結構。

這項研究主要作者，英國萊斯特大學教授佛萊契爾（Leigh Fletcher）表示，新發現的渦旋邊緣呈現6邊形，其存在角度與著名的6邊形巨大渦旋邊緣精確符合，但卻位於原渦旋以上數百英里的平流層中，其詳細成因現仍未完成分析。

此前的研究顯示，土星北極的6邊形渦旋受氣流、旋轉速度等綜合因素影響而成，與地球極地高速氣流相似，科學家認為，渦旋特殊形狀的關鍵是高速氣流的高度，但其中仍充滿難解謎題，待研究人員尋找解答。