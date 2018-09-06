以無人機拍攝集會遭重判 澳洲製片喊冤、10萬人請願赦免

澳洲電影製片人芮基森因間諜罪遭判6年徒刑，在被送往監獄的車輛上喊道：「我為哪個國家進行間諜活動？」以表冤情。（法新社）

2018-09-06 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲電影製片人芮基森（James Ricketson）31日在柬埔寨因間諜罪被判處6年徒刑，芮基森在被送往監獄的車輛上喊道：「我為哪個國家進行間諜活動？」以表達冤情。近日傳出芮基森及其家人等，表示要向柬埔寨國王提出赦免請求，以營救芮基森。

綜合外媒報導，芮基森的兒子傑西（Jesse）5日表示，不會就間諜罪及6年徒刑再上訴，訴求「皇家特赦」。據柬埔寨法律，在上訴程序結束或撤銷前，不得赦免，「皇家特赦」通常先由法院定罪後，犯人再向諾羅敦·西哈莫尼國王（King Norodom Sihamoni）請求。

傑西補充說：「這不再是一個法律問題，而是同情和憐憫、是人道問題，父親健康狀況非常不佳，待在監獄裡會很痛苦，甚至極可能會死亡。」澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）表示，政府會全力支持芮基森家的決定，並給予協助。

《澳洲新聞》（news.com.au）報導，去年6月，69歲的芮基森在未經柬埔寨政府的許可下，操作無人機拍攝被禁止的反對黨柬埔寨救國黨（Cambodia National Rescue Party）集會遭到逮捕，柬埔寨法院表示，以間諜罪和收集可能影響國防方面的有害資訊，判處芮基森6年徒刑。

《衛報》（The Guardian）報導，有近10萬人簽署請願書，要求將芮基森從柬埔寨監獄釋放出來，芮基森雖然因間諜罪被判處6年徒刑，但沒有一項審判有提出證據。芮基森的養女霍姆斯（Roxanne Holmes）向澳洲政府喊話，要政府盡速採取方法營救，否則無辜的父親將死於柬埔寨獄中。