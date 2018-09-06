女博士上飛機被稱「小姐」 控航空公司性別歧視

2018-09-06 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名英國女博士（Siobhan O'Dwyer）在推特上發文：「我的登機證上面是奧德懷爾（Dr O'Dwyer）博士，不是小姐（Miss O’Dwyer）。」抨擊澳洲航空（QANTAS）「性別歧視」，稱她為「小姐」而不是「博士」，此貼文引起大批網友論戰。

綜合外媒報導，奧德懷爾博士是英國埃克塞特大學家庭護理高級講師，擁有博士、學士學位和研究生身分，8月31日，奧德懷爾博士在自己的推特上表示，當天登機時，機組人員看著她的登機證叫她「奧德懷爾小姐」而不是「奧德懷爾博士」，她更說：「我在大學工作了8年，從沒被稱過小姐。」，此篇貼文引起許多網友關注，更擁有1萬多個喜歡及2千多人留言討論。

據《每日郵報》報導，推特上的網友看法相當分歧，有網友非常支持奧德懷爾博士的看法，認為澳洲航空的確有性別歧視，表示「為什麼女博士只能被稱為小姐，而男博士就可以被稱為博士？這太不尊重人！」、「感謝妳為女性平權鋪路」；另一派的網友則說，這篇貼文太自負「是近期以來看過最自戀的一篇文章」，此貼文一出，也有許多男性向澳洲航空寫推文表示抱怨，他們也常被稱為先生（Mr），而非博士（Dr）。

網友的論戰讓奧德懷爾博士收到不少網友謾罵的郵件，她說：「這不是自負，是女性的確會遇到的性別歧視狀況之一，如果我是一個男性，這不會發生。」

《澳洲新聞》（news.com.au）報導，對於奧德懷爾博士的抨擊，澳洲航空發言人向媒體表示，機組人員日復一日地為客戶服務，無論年齡、性別和職業為何，航空公司所有人都會以最大的尊重對待所有乘客。