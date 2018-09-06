6.7強震深夜襲擊北海道 道崩路毀交通停擺（圖輯）

厚真町山坡大量土石崩落。（歐新社）

2018-09-06 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本近日接連遭天災侵襲，先是強颱「燕子」橫掃關西地區，導致關西機場全面癱瘓關閉，在風災尚待復原之際，北海道今日凌晨發生規模6.7強震，造成房屋倒塌、土石崩落，道路嚴重毀損，。

北海道於當地時間凌晨3點08分發生芮氏規模6.7強震，深度37公里，震央位在道南的膽振地區，為北海道觀測史上最大規模地震，使得295餘萬戶停電，新千歲機場今全日封閉，北海道新幹線、JR北海道、札幌地鐵和電車等鐵路交通暫時停駛。目前已知約有20人下落不明，至少125人受傷。

鄰近的厚真町發生大規模土石崩塌，厚真町與安平町部分住宅倒塌和火災，札幌市清田區里塚一帶的住宅區也因強震導致土壤液化，造成路面塌陷、水管破裂，多棟房屋也因此歪斜。

日本首相安倍晉三已指示官邸成立危機管理中心，全力搶救。自衛隊應北海道知事要求，已派出4000人加入救援行動，未來人數可能增至25000人。

札幌市清田區土壤液化，造成路面塌陷。（美聯社）

安平町建築因強震毀損嚴重。（路透）

位於厚真町的房屋因強震倒塌。（法新社）

災害應變中心人員作業旁的白板寫有北海道泊核電廠相關資訊。（美聯社）

強震導致道路隆起、崩裂。（歐新社）

厚真町多棟房屋倒塌，警方與救難人員投入搜救作業。（美聯社）