北海道南部6級強震 觀測史上最大

2018-09-06 09:14

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕日本北海道在當地時間凌晨3時8分發生芮氏規模6.7強震，為北海道觀測史上最大規模地震。最大6級強震造成295餘萬戶停電，鐵公路交通受到影響，新千歲機場今天全日封閉，包括北海道新幹線在內的鐵路交通也停駛。由於可能還有餘震日本氣象廳呼籲民眾提防。

今天凌晨地震的震央在道南的膽振地區，震源深度為地下37公里，附近的厚真町發生大規模土石崩塌，厚真町與安平町有部分住宅倒塌和火災，目前已知當地約有20人下落不明。札幌、千歲、苫小牧、惠庭、函館5市總計110人不同程度受傷。膽振地區去年7月也發生過芮氏規模5.7的地震。

北海道唯一的核電廠，位於泊村的泊核電廠受到強震影響外部電力失靈，目前已啟動緊急用電力，泊核電廠反應爐在311地震後已停止運轉，目前正在進行重啟的安全審查，廠內有廢核燃料棒池，已切換成緊急電力繼續冷卻。由於道內的火力發電廠因地震而停止運轉，造成道內295餘萬戶停電。

日本首相安倍晉三已指示官邸成立危機管理中心，全力搶救。自衛隊應北海道知事要求，已派出4千人加入救援行動，未來人數可能增至2萬5千人。

新千歲機場航站天花板有部分掉落，但跑道並無異常，但受到地震和停電影響，今天全日封閉，北海道新幹線、JR北海道、札幌地鐵和電車等鐵路交駛通暫時停駛。

駐日代表處表示，目前未有我旅客僑民及留學生受傷情形訊息，後續尚有餘震發生，札幌辦事處將續密切注意，提供我國人旅客所需協助。駐札幌辦事處緊急電話 08014602568。