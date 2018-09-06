北海道6.7強震後餘震不斷 氣象廳：近日需注意強烈餘震

日本氣象廳地震海嘯監視課長松森敏幸指出，未來一週內要注意餘震，最大震度可能會出現「6強」。（路透）

2018-09-06 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道地區於當地時間今日凌晨3點8分發生規模6.7的強烈地震，震度達到「6強」（日本震度單位），北海道各地災情嚴重，日本氣象廳地震海嘯監視課長松森敏幸指出，未來一週內要注意餘震，最大震度可能會出現「6強」，除了地震之外，各地降雨也需要注意，以防範土石崩落。

根據日本《NHK》報導，松森敏幸指出，在搖晃感受強烈的地區易出現房屋倒塌及土石流等狀況，未來一週內需特別留意餘震，最大震度可能達到「6強」，尤其是最近兩三天需特別注意強震。另外，此次震央距離「石狩低地東緣斷層帶」僅有10公里，不過此次強震是否與該斷層帶是否有關仍需進一步釐清。

北海道大學教授丸谷知己指出，山區邊坡斜面的脆弱部份被強震影響，土砂結構已有動搖及改變，若是未來發生餘震及降雨，山坡斜面土石恐會崩塌造成二次災害，需對此特別注意。

據《聯合報》報導，中央氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋指出，北海道此次規模6.7強震，能量釋放相當於5.6顆原子彈，未來恐有餘震頻繁出現。郭鎧紋表示，當地震芮氏規模超過6.5就會出現很多餘震，例如今年花蓮發生規模6.2強震後便餘震頻頻。

而據日本氣象廳資料顯示，規模6.7強震在當地時間凌晨3點8分發生後，震央所在的膽振地區截至當地時間上午10點16分，已發生了46起餘震，其中最大餘震達到芮氏規模5.4，震度4級。