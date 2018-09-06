100日圓！強震後札幌超市大降價 日本人守秩序排隊

一名台灣女孩表示，札幌一間大型超市將水、拉麵等商品，全數降價以100日圓便宜提供給有需要的民眾。（圖由臉書粉專「台灣女孩的北海道生活」授權使用）

2018-09-06 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道今天凌晨3時8分（台灣時間凌晨2時8分）發生芮氏規模6.7強震，傳出多處房屋倒塌、交通大亂，估計有295萬戶停電，至少造成逾百人受傷、20人因山壁崩落下落不明。一名在北海道生活的台灣女子在臉書提到，住家附近的便利商店，即便停電仍臨時開店，讓民眾購買物資，排隊隊伍大排長龍，札幌一間大型超市也佛心地將水、拉麵等商品降價，只要100日圓（約新台幣27元）！

北海道地震發生後，臉書粉專「台灣女孩的北海道生活」不時更新當地現況。她表示主震完後引發大大小小的餘震，札幌區域幾乎停電，還有不少地方停水。不過，她指出住家附近的便利商店仍臨時開店營業，從她提供的影片來看，店內人滿為患、人手一籃，她也買了水、麵包、充電器等生活用品，「貨架上部分商品幾乎都沒有了」，但當地人仍乖乖排隊挑選商品、等待結帳。

台灣女孩提到，札幌一間大型超市，也在災後搬出礦泉水、拉麵等物資，全數以「100円」佛心價提供給需要的民眾，賣場也派人在旁引導解說。現場隊伍長到根本看不見盡頭，即便不曉得要排多久，依然安靜地、井然有序地等待進場，不見有人大吵大鬧，讓人再一次見到日本人的禮貌與堅韌。