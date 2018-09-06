札幌出現土壤液化 房屋歪斜、路面下陷景象驚人...

札幌市清田區出現土壤液化現象，造成路面塌陷。（圖擷取自Twitter）

2018-09-06 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕規模6.7強震襲擊北海道，各地災情嚴重，札幌市清田區更出現土壤液化現象，路面整個塌陷，房屋也隨之歪斜，景象十分嚇人。

綜合日媒報導，札幌市清田區里塚一帶的住宅區如今因為強震導致的土壤液化現象而滿目瘡痍，除了路面塌陷、水管破裂之外，多棟房屋也因為土壤液化而出現歪斜現象，部分路面上則是佈滿泥水。

另外，北海道厚真町吉野地區發生大規模山坡地崩落，當地約40多位民眾中，有10多人被安全救出，目前仍有超過20人下落不明。針對北海道救災，日本首相安倍晉三也表示目前有4000名自衛隊員正參與救災，考慮將救災自衛隊員提高至2萬5000人，警消、海上保安廳部隊也相繼投入救災。

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札幌市受到強震襲擊，路面塌陷變形。（美聯社）

房屋因地形隆起而傾斜。（圖擷取自Twitter）

清田區里塚地區因土壤液化造成路面下陷。（圖擷取自Twitter）