函館「百萬夜景」瞬間消失！ 北海道電廠當機大停電

北海道地震後，有世界三大夜景之稱的「函館夜景」，瞬間漆黑一片。（圖擷取自推特）

2018-09-06 07:49

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道今天凌晨3時08分（台灣時間2時08分）發生規模6.7強震，造成多處房屋倒榻，北海道新千歲機場航線全面停飛，北海道各列車停駛。地震也造成約有295萬戶電力故障，至少百萬戶停電，曾有世界三大夜景之稱的「函館夜景」，瞬間漆黑一片。

綜合媒體報導，函館夜景有「百萬夜景」的美名，為北海道必訪的觀光景點之一，在震後突然消失，函館漆黑一片。有網友在推特上分享前後對照圖，原本五光十色的綺麗街景，只剩下幾點燈光。

北海道地震發生後，厚真町的火力發電廠當機，電力供給失衡，造成連鎖效應，其他火力發電所也全部停止運轉；包括札幌、旭川及函館等多處出現大規模停電，北海道電力公司經確認受影響戶數後，今晨指出北海道整個地區約有295萬戶電力故障，恢復時間尚未確定。

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