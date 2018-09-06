北海道6.7強震 新千歲機場全面停飛、鐵路電車停駛

北海道新千歲機場宣布今日航線全面停飛。（圖擷取自Twitter）

2018-09-06 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道地區，在當地時間週四（6日）凌晨3點08分（台灣時間2時08分）發生規模6.7的強烈地震，至當地時間7點32分為止發生又發生了31次餘震。對此，北海道新千歲機場宣布今日航線全面停飛，北海道各列車也全面停駛。

綜合日媒報導，新千歲機場航廈遭受強震襲擊而多處受損，包括航廈大廳牆壁倒塌、水管破裂導致航廈淹水等狀況，跑道部份則是沒有受到地震影響，國土交通省新千歲事務所表示，為確認受損狀況，航廈今日全面關閉，新千歲機場也發佈國內線、國際線全面停飛消息。

JR、函館市電、道南漁火鐵道 全部停駛

國土交通省表示，受到地震的影響，目前北海道內的所有列車，包含JR、函館市路面電車、道南漁火鐵道等，全部停駛。北海道中央巴士宣布，道內的所有公車全部停駛，何時復駛則需再評估。札幌市交通局指出，受到地震影響，札幌市營地下鐵的第一班列車全部停駛，後續列車是否營運仍需評估。

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