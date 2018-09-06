美參議員提出台北法案 助台灣維繫邦交

2018-09-06 05:20

〔中央社〕美國聯邦參議員聯合提出「台北法案」，希望加強台灣在世界各地的地位，並授權美國國務院採取降級外交關係或改變外援等措施，防止相關國家做出對台灣不利的行動。

共和黨籍聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）今天發布新聞稿指出，他與同黨參議員盧比歐（Marco Rubio），以及民主黨籍參議員馬基（Ed MArkey）、梅南德茲（Bob Menendez）於4日共同提出「台北法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，簡稱TAIPEI Act）。

新聞稿指出，由於中國施壓與霸凌手段，這項立法目的在加強台灣在世界各國的地位，以因應與台灣斷交的國家。

台北法案要求美國採取行動與各國交涉，支持台灣的外交承認或加強非官方關係。若有國家採取對台灣不利的行動，法案授權美國國務院降級與這些國家的外交關係，並授權國務院暫停或改變美國對該國的外援，包括軍事融資等。

賈德納透過新聞稿表示，美國將利用各種方法以支持台灣的國際地位。這項兩黨議員支持的提案要求美國政府全方位對抗中國對台灣的霸凌，並向其他考慮從台灣轉向中國的國家傳遞強烈訊息，表明這類行動將面臨後果。

馬基也指出，北京樂意向各國政府提供誘因，以使他們與台灣斷絕外交關係。若美國不採取一致措施，台灣的外交盟邦數目可能會從17降到零，「我們必須支持台灣友人」。

盧比歐則表示，這項提案重申美國對美台關係的承諾，並授權美國國務院對改變對台外交關係的政府採取外交行動。面對中國孤立台灣的行動不能不作為，他呼籲國會儘速通過這項法案。

梅南德茲表示，作為台灣最親密的國際夥伴，美國不能放棄對台灣人民福祉、透過外交保證安全，以及捍衛和保護自身未來能力的長久承諾。隨著中國繼續透過掠奪性外交與經濟實踐尋求支配地位，這項提案成為美國國會重新承諾建立全面、長久與互利美台關係，以及台灣在國際社會地位的合作與肯定。

他也呼籲川普政府加入，共同向被中國擴張主義欺凌者發出明確訊息，亦即美國會繼續作為盟國與鄰邦的可靠與長期夥伴。（編輯：何宏儒）