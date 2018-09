阿聯酋飛紐約客機百人不適 至少19人證實罹病

2018-09-06 04:59

〔中央社〕當局指出,阿聯酋航空一架從杜拜飛紐約班機高達100名乘客和機組員於飛行途中身體不適,飛機降落紐約甘迺迪國際機場後,其中至少19人證實罹病。

至少搭載521名乘客的阿聯酋航空(Emirates Airlines)203航班於美東夏令時間上午9時過後不久降落紐約甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)。紐約巿長辦公室發言人康崔拉斯(Raul Contreras)表示,證實罹病的19人中有10人送醫,但另外9人拒絕接受治療。

康崔拉斯受訪說:「其他人都解除警報了。」

阿聯酋航空發言人表示,機上所有乘客都獲准在今天下午之前離開,並表示3名乘客和7名機組人員就醫接受治療。

這名發言人說:「9名乘客在飛機附近的場所接受額外醫學篩檢,後來放行。其他乘客獲准離開、過海關。」

美國疾病管制暨預防中心(CDC)聲明表示,約100名乘客在機上出現咳嗽和發燒的症狀,通報身體不適。

紐約與新澤西港口事務管理局(Port Authority of New York and New Jersey)聲明指出,該架雙層空中巴士A380(Airbus A380)飛機被引導至遠離航廈的地點,讓處理緊急事件的官員得以評估相關情勢。A380是全球最大型客機。

白宮發言人桑德斯(Sarah Sanders)表示,正在監控此情事,且總統川普已聽取最新情勢簡報。