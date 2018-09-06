美疾管中心：阿聯酋飛紐約客機100人身體不適

2018-09-06 01:12

〔中央社〕當局表示，阿聯酋航空一架從杜拜飛紐約班機，高達100名乘客和機組員於飛行途中身體不適，醫護人員今天早上在紐約甘迺迪國際機場跑道上，評估他們的健康狀況。

路透社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）發表聲明說，阿聯酋航空203班機（Emirates Flight 203）約100人身體不適。搭載至少521名乘客的那架班機於美東夏令時間上午9時（台灣時間晚間9時）過後不久，降落在紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）。他們的不適症狀包括咳嗽和發燒。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，正在監控此情事，且總統川普已聽取最新情勢簡報。

總部設在杜拜的阿聯酋航空稍早前發表聲明說，從杜拜飛往紐約的那架班機上，有10名乘客身體不適並送醫治療，但未交代具體症狀或病情。

根據FlightAware.com，那架雙層空中巴士A388（Airbus A388）飛機是全球最大型客機。

CDC發言人海恩斯（Benjamin Haynes）發表聲明說，公共衛生官員正與其他機構聯手評估身體不適人員的狀況，包括量體溫和安排送醫事宜等。

海恩斯又說，身體無不適乘客獲准繼續他們的旅行計畫。

紐約市消防局發言人表示，部分生病乘客被送往牙買加醫院醫療中心（Jamaica Hospital Medical Center），無生命危險狀況。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）已聽取這起事件的簡報。