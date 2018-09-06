川普前策士巴農：美將面臨革命和金融危機

2018-09-06 00:38

〔中央社〕美國總統川普的前首席策士巴農在新紀錄片「美國達摩」（American Dharma，暫譯）中預言，美國正邁向一場「會像鐮刀割草一般的」革命，而且會遭遇另一場金融危機。

「美國達摩」今天在威尼斯影展（Venice Film Festival）首映。被譽為是將川普送進白宮推手的巴農（Steve Bannon）在片中提出警告：「若不允許以某種方式分散財富，（美國）這個國家就會發生革命。」

巴農在片中接受導演埃洛莫里斯（Errol Morris）的一系列漫長訪談時也表示：「我們會遭遇另一場金融危機—所有聰明人都知道它正逐漸來臨。」

埃洛莫里斯憑藉美國的越戰擘畫者—前國防部長麥納瑪拉（Robert McNamara）的自白式紀錄片「戰爭迷霧」（The Fog of War），贏得第76屆奧斯卡最佳紀錄片獎。

巴農宣稱：「我相信你們需要徹底重建結構。這不會是一場枕頭大戰。要有殺手，你們才會改變。」

他對埃洛莫里斯說：「這就是川普成為總統的原因。」

巴農還說：「非常顯而易見，某個像川普這樣的人會崛起。」

巴農在威尼斯影展的紀錄片首映會上表示，在2016年總統大選選戰前，他並不認識川普，但他看到後者的潛力。

當時擔任右翼新聞網站「布萊巴特新聞網」（Breitbart）最高主管的巴農表示，他將選戰簡化成一系列民粹式口號：在墨西哥邊界「築起長城」、摧毀極端組織伊斯蘭國（IS）、正面對抗中國，以及「馬上離開伊拉克和阿富汗」。

曾任職於高盛集團（Goldman Sachs Group）的巴農表示，他為房地產大亨川普打贏總統選戰的關鍵，是將民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）描述為「墮落首腦」，川普則是「像歐巴馬之類的改革代理人」。

巴農說，希拉蕊敗選，是因為她「落入陷阱—以反對我和布萊巴特新聞網作為選戰主軸」，「若她鼓吹身分認同政治，我們主打就業和希望，這就成功了」。