運動不會提前停經！美研究發現女性平均更年期年紀......

2018-09-06 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕過去曾有日本研究指出，大量的運動量會使女性提早在40歲後進入更年期，但美國麻薩諸塞大學（UMass）最新研究駁斥這項說法，提到運動量與停經時間點並無關聯，也談到女性平均更年期發生的時間點，研究發布在《人類生殖》（Human Reproduction）期刊。

麻薩諸塞大學科學團隊從1898年招募10萬7275名護理師，她們當時的年紀均不滿45歲，團隊請她們每2年回報1次健康狀態，透過問卷了解這些人的生活方式與醫療狀況，並記錄他們在休閒、體育活動中花費的時間，同時收集她們的種族、教育程度以及首次生產的詳情。

停經意味著雌激素減少，女性得到糖尿病、心血管疾病和骨質疏鬆症的風險就越大；在20年的追蹤研究中，有2786名受訪者在45歲之前進入更年期，在屏除吸菸、身體質量指數（BMI）、飲食等可能導致提前停經的因素後，研究證實成年人的運動量多寡與更年期提早到來之間沒有關聯。

研究作者波頓-強森（Elizabeth Bertone-Johnson）指出，研究另外發現女性更年期平均發生在51歲，且80％女性會有4年間斷出現潮紅、頭痛和盜汗等症狀，而平時多攝取蔬菜、乳製品等富含鈣質和維生素D的食物，可以降低提早停經的機率。

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《人類生殖》期刊

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