關西機場淹水持續關閉 無法確定重啟時間

關西機場方面晚間表示，機場內旅客人數依然很多，今日內仍無法將所有受困的旅客送離機場。（法新社）

2018-09-06 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本關西國際機場在燕子颱風過境後慘遭滅頂，唯一對外聯絡橋也遭到油輪衝撞，造成機場對外聯繫一度中斷，今日晚間機場當局召開記者會表示，由於對外聯絡橋被撞壞，目前只能靠巴士及汽船疏運旅客，但因人數眾多今日仍無法將所有受困旅客送出，6日也將持續關閉。機場方面也表示，目前還無法確定何時能讓機場重啟。

機場持續關閉 大批旅客坐困孤島

綜合媒體報導，受燕子颱風影響，日本大阪關西機場嚴重受災，目前處於停擺的狀態，不僅聯外橋梁被油輪撞斷，截至今晚間機場仍停電，機場公司晚間召開的記者會更指出，由於對外聯絡橋被撞壞，通行量有限，加上機場內旅客人數依然很多，今日內仍無法將所有受困的旅客送離機場，目前只能靠巴士及汽船協助將旅客送往附近的機場或車站，現場旅客到晚間仍大排長龍。

由於聯絡橋被撞壞，加上機場內太多設備浸水，像是飛機的地面牽引車和托運行李的搬運車均泡在水裡，目前尚未完成全面性的檢查，因此也還無法確定何時能讓機場重啟。關西機場公司主管西尾裕對此表示：「請再給我們一些時間。」

作為海上機場，關西機場利用架高護岸的設計來應對大浪，但在燕子颱風的侵襲下，造成第一期島的A跑道淹水。日本國土交通省指出，本次淹水的A跑道為距離海面5公尺高的位置，護岸的高度約2.7公尺，比原本預想可能發生南海海溝大地震引發的海嘯高度1.7公尺還要高出1公尺。另有專家指出，在漲潮影響下，關西機場島的排水幫浦功能下降，積水無法順利排出，也更加凸顯海上機場的脆弱。