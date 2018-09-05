暖心救護員幫買聖代 完成癌末翁最後心願

癌症患者麥卡特在救護車上享用救護人員幫他買的麥當勞聖代。（圖擷取自臉書「Queensland Ambulance Service （QAS）」）

2018-09-05 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭省一名72歲癌症病患羅恩麥卡特（McCartney Ron），上週在搭乘救護車轉入安寧病房時，由於已經有2天沒吃什麼東西，救護人員因此向他詢問有沒有特別想吃的，麥卡特則回答：「麥當勞的聖代」，而救護人員聽完也真的使命必達，繞道去買麥當勞，完成了麥卡特生前的最後一個心願。

綜合外媒報導，麥卡特已經和胰腺癌奮鬥17年了，上週他要轉進安寧病房時，已有2天吃不下東西，救護人員眼見這不是辦法，乾脆問麥卡特，「如果什麼都可以吃，你最想吃什麼東西？」而麥卡特回答「麥當勞的焦糖聖代」，讓救護人員開心不已，下定決心要幫麥卡特完成他的心願，趕緊繞道將食物買回來，讓麥卡特在救護車上享用。

麥卡特最後在9月1日逝世，而她的女兒Danielle Smith在臉書上向救護人員道謝，「爸爸能吃到聖代很開心，那是他最後一次自己進食了。」而救護人員也回應，能完成麥卡特最後的一個心願，她感到非常榮幸，她還猶記當時麥卡特吃到聖代的時，露出燦爛的笑容，而他的妻子看見麥卡特終於肯吃下東西，也高興得落淚，令她相當難忘。

許多網友得知後也紛紛稱讚救護人員的暖心舉動，直呼「醫護人員是現實生活中的英雄」、「你們真是太棒了！」、「這是我聽過最美麗的故事」、「雖然這是小事，但對病患和家屬來說意義重大」、「她們所做的一切已經超越了工作」。