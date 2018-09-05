澳洲婦人突然殺子後輕生 臉書留下「抑鬱症」貼文

2018-09-05 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲日前發生一起母親殺子後自殺的人倫悲劇，母親不知原因竟先將幼子殺害後自盡，直到祖母到家裡探望時才發現這場悲劇；不過有媒體在死者的社群平台發現，她曾分享過與「抑鬱症」有關的貼文，懷疑與死因有關。

綜合外媒報導，這場悲劇發生在新南威爾斯州（New South Wales），在8月28日下午2點，丈夫安德魯·龐德（Andrew Bond）的母親到訪他們家時，卻驚見47歲的艾麗卡·龐德（Erica Bond）與其子9歲的拉克倫（Lachlan）陳屍在家中，鄰居在聽到母親的尖叫聲後趕來，並協助報警；警方到場進行調查後，並沒有發現有相關的嫌疑人，初步研判是一起先殺子後自盡的案件。

47歲的艾麗卡·龐德（Erica Bond）是當地相當熱情且活躍的高爾夫球選手，曾經拿過柯因達高爾夫俱樂部（Kooindah Waters Golf Club）女子組冠軍，並在該俱樂部工作；艾麗卡雖然常在社群平台分享兒子與丈夫的照片，但在7月10日卻分享的一篇文章寫道「抑鬱症是非常真實的，就算臉上仍掛著笑容，但內心中卻是崩潰的」，也曾分享一個講述如防止自殺的短片；也有鄰居稱「有聽說過他們家偶爾會發生一些不怎麼嚴重的小打鬧，但我沒想到會發生這樣的事」。

悲劇發生後，拉克倫就讀的學校也對此舉辦悼念活動；校長表示，校方會盡快採取行動輔導學生，幫助他們走出傷痛；目前新南威爾斯州警方仍在現場進行調查，並將遺體交由法醫驗屍，等待報告出爐以釐清案情。

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