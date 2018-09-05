「空中藍寶堅尼」不是夢？ 菲國團隊推出飛行汽車

一群菲律賓業餘工程師企圖打造出「空中超跑」，日前完成初步試飛。（圖擷取自Youtube）

2018-09-05 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕花費6年心血，菲律賓一群業餘工程師打造出「飛天汽車」，並在8月中旬試飛成功，儘管目前充電2.5個小時僅能飛行約15分鐘，他們依然抱著未來要量產的想法，試圖打造「空中的藍寶堅尼」。

綜合外媒報導，菲律賓奎松市一名業餘工程師門多薩（Kyxz Mendoza），6年前和其他同好們展開這項製作飛行汽車的計畫，製作期間不斷更新、改良，測試途中還受到惡劣天氣影響，導致行程頻頻延後，而日前終於成功駕駛這輛飛天汽車上空。門多薩指出，這輛「超輕型飛機」外型俐落，外殼以碳纖維製成，採用金屬結構，從機身延伸出8個旋翼，現在的設計是經反覆實驗後的成果。

門多薩表示，為了實現空中超跑的夢想，下一步他們將嘗試打造「雙人」版本的飛天汽車，並修正續航力不足的問題，以流線造型和誘人的價格，量產搶攻金字塔頂端客層。

自飛行車的概念提出後，各國相關產業陸續投入資金研發，競爭相當激烈。早在今年3月，歐洲飛機製造商空巴（Airbus）聯合義大利汽車設計公司，在日內瓦車展推出一小時最快速度80公里的乘客無人機，成為注目焦點，而種種跡象都指出，未來科幻電影的情節將在真實生活逐一成真。

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