馬雲：企業不能邊賣假貨邊做公益 網諷：罵自己？

2018-09-05 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國電商阿里巴巴集團創辦人馬雲，今（5）日出席公益活動時表示，企業不能一邊銷售假貨一邊做公益，然而該集團旗下平台多次被指販售大量山寨商品，馬雲的發言因此引起不少網友嘲諷，「現在都流行罵自己嗎？」

綜合中、港媒體報導，馬雲今日出席在杭州舉辦的「2018XIN公益大會」並發表演講。他指出，公益與慈善不同，慈善以給錢為主，公益需要錢，但是光有錢遠遠不夠。慈善在於給予，而公益在於參與，用心和時間付出點點滴滴的行動。

馬雲表示，公益不是外在的負擔，而是內在的基因，注入到商業模式之中；企業不能年初製造假貨、銷售假貨，破壞環境、製造污染，到了年底又捐款，似乎變得很了不起。他說，企業應該把公益和商業結合，用公益的心態、商業的手法經營，而不是反之。

有趣的是，阿里巴巴旗下網站經常被指充斥假貨，中國政府2014年一份報告更指出，淘寶網的「正品率」僅37.25%；美國今年初發布有關2017年度智慧財產權保護的報告也提到，淘寶網銷售大量侵權商品，將它連續第2年列入涉嫌銷售假貨的購物平台黑名單。

因此，有不少網友大酸馬雲今日的發言，「他是說自己的心路歷程嗎？」、「這是說自己嗎？」、「現在都流行罵自己嗎？」「搞的好像淘寶沒假的？」、「難道淘寶不是最大的假貨集散地嗎？」