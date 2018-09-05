攝影師哭哭！7.9萬元單眼相機 被母獅叼去給幼獅當玩具

1名女性探險家，先前在非洲掉落1台要價2000英鎊的單眼相機，被母獅叼給幼獅玩。（圖擷取自SWNS）

2018-09-05 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕1名南非約翰尼斯堡的57歲女性探險家，先前在非洲波札那的馬沙圖禁獵區（Mashatu Game Reserve）掉落1台要價2000英鎊（約台幣7.9萬元）的單眼相機，竟被母獅叼去給幼獅當玩具，她趕緊拿出另台相機記錄這罕見的景象。

綜合外媒報導，57歲女性探險家芭芭拉．沃斯特（Barbara Vorster）今年7月跟團在拍攝野生獅子時，不慎讓相機從三角架上掉落，先從自己的膝蓋滑過最終掉落在地面，發出的聲響驚動守衛幼獅的母獅，牠開始朝著拍攝者們低吼，一行人只能回到車上並開始倒退，避免與獅衝突。

母獅看見地上的單眼相機後，竟張嘴將它叼起，走回幼獅群中給牠們當玩具，幼獅們好奇地嗅嗅這個來自人類的物品，還學著媽媽將它叼起，相機主人沃斯特眼見機不可失，拿起另外1台相機開始拍攝獅群的動作，並以手機錄下整個過程，她形容這是「獨特的拍照機會」。

但幼獅們很快地就對相機失去新鮮感，沃斯特在牠們隨著母獅離去後，成功把相機撿回，花了200英鎊（約台幣7900元）維修相機，但不打算處理鏡頭上的傷痕，她解釋「鏡頭的橡膠聚焦環上有2個巨大的齒痕，塑料鏡頭罩上有小齒痕」，「有哪個攝影師可以吹噓自己的相機曾在獅子口中？」。

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