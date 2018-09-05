女子罹患抑鬱症 當著遊客的面跳下峨眉山

2018-09-05 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前又發生一起旅客前往高山名勝跳崖自殺事件，一名罹患抑鬱症的女性遊客站在崖邊企圖自殺，最後她不顧其他旅客的苦苦相勸，仍跳崖自殺身亡，嚇壞現場所有的旅客。

綜合外媒報導，這位21歲的李姓女遊客，在9月4日時前往中國四川峨眉山景區，站在海拔約3077公尺的金頂崖邊，看似就要往下跳；而其他遊客看到此景，嚇得趕緊喚她回來，不斷呼喚「過來過來，快回來！聽聽我們的話！」，勸她放棄輕生的念頭；但這位女遊客最後仍毫不猶豫的縱身一躍，消失在迷霧之中，這一瞬間發生的悲劇嚇得旅客驚聲連連。

而當地警方在中午12點許獲報後，連忙派人前往現場處理，並聯繫搜救隊進行救援，在當晚8點多時找到李女的遺體，目前相關的後事處理也正在進行中；事後李女的友人向當地媒體透露，李女患有抑鬱症，而友人更提供了李女遺留的遺書，遺書裡寫道「我得了一種病，叫抑鬱症；我只知道，我活得很累，我很痛苦。」

「很多人把這種病當成是脆弱，想不開；我想說的不是這個；我從來就不是脆弱的人，就像不經常喝酒的人也會得肝癌一樣，沒有太多誘因，就這樣發生了。」、「請大家多關注抑鬱症這個群體吧，願世界多點善意與美好，少些傷害」

有許多網友在李女的社群平台上留言緬懷，其中有自稱是她國中同學的網友稱「李女原先是個開朗的人，但是因為過去家裡發生了許多變故，導致她後來抑鬱症狀非常嚴重。」

近期中國發生多起旅客在高山名勝自殺的事件，在今年7月24日，就有男旅客突然在陝西，高約2000公尺的「華山長空棧道」山壁處一躍而下，最後不治身亡。

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