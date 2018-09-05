Google執行長不甩美國國會聽證會邀請 學者痛批「太傲慢」

2018-09-05 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕Google、推特、臉書3間公司的決策者，受美國國會要求，今日將出席1場由美國國會舉辦的聽證會，但Google拒絕派出公司決策者，僅願意派出全球事務部門副部長兼首席法務沃克（Kent Walker）出席，讓學者抨擊Google的經營者「太傲慢」。

綜合外電報導，Google、推特、臉書3間公司，皆被美國參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）要求今日到國會出席聽證會，其中推特、臉書分別派出執行長多西（Jack Dorsey）、營運長桑德伯格（Sheryl Sandberg）到國會作證，但Google卻僅派出全球事務部門副部長兼首席法務沃克，讓美國國會議員相當失望，他們更希望由擁有決策權的執行長佩奇（Larry Page）出席。

美國國會最後回絕了Google讓首席法務沃克出席的提議，不過沃克還是針對這次的聽證會提交書面證詞，表示Google相當重視外國勢力干政的問題。對於Google派出的人選，民主黨議員瓦納（Mark Warner）批評Google的態度，「沒有認真對待國會提出的嚴肅議題」，美國維吉尼亞大學（the University of Virginia）的媒體學教授則抨擊Google營運者「態度太傲慢」。

美國參議院情報委員會請這3間公司到國會出席聽證會，是為了加強防堵國外勢力透過網路干涉美國大選，在今日的聽證會之前，臉書營運長桑德伯格昨日也發表聲明，指出在美國2016大選之後，臉書聘僱了2萬多人加強網路安全的管理、移除網路上的不實內容，執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）也於昨日投書《華盛頓郵報》，宣告臉書正在幫忙「保護民主的軍備競賽」。