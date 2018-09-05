16歲少年效忠IS買刀意圖恐攻 澳洲法院判有罪

2018-09-05 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨一位18歲的少年涉嫌宣誓效忠恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS），當局還指控他購買了多把軍用刺刀意圖發動恐怖攻擊，日前被法院宣判有罪，不過刑期仍有待法官擇期宣判。

綜合外媒報導，澳洲警方在這次的案件中，在2016年10月時於一處穆斯林祈禱大廳逮捕了2名少年，但另名少年是否有罪仍未被法院裁決；而基於法律規定，當局不能公開這2名少年的姓名。

澳洲的新南威爾斯州皇家檢察官伊恩·柏克（Ian Bourke）表示，這2名少年當年被捕時皆為16歲，2人在附近的武器店花買了2把M9刺刀與一個磨刀器，還準備了可以隱藏身分的衣物；不過當時他們已經被便衣警察監視，之後警方進行逮捕行動後，其中一名少年還向警方嗆聲「你們都是豬，你們就像待宰的羔羊！你們全都會死在阿拉的怒火之下！」

警方事後還在少年的背包裡發現一張寫有阿拉伯文和英文，承諾他效忠於哈里發的紙；根據警方調查，這位少年早在12歲時，就出現思想激進化的徵兆，當時他在海德公園一起暴力事件中高舉一個寫著「將所有汙辱先知者斬首示眾！」的示威海報；而且在他高中的時候，也以「我只為真主致敬」為由，拒絕立正唱澳洲國歌，還對校長表示「我並不尊重澳洲政府，因為他們派兵到海外殺人跟強姦兒童！」。

伊恩表示，他認為這2名少年有強烈且極端的「伊斯蘭原教旨主義」，還意圖策畫以刺刀發動攻擊；不過這2名少年皆拒不認罪。