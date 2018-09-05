乘客亂丟垃圾 司機暴怒「把人當垃圾」丟出車

俄羅斯一名司機因不滿乘客隨手將垃圾丟出車外，氣到把乘客丟下車。（圖擷取自推特＠SlyHedge）

2018-09-05 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕愛亂丟垃圾結果自己反被丟包！俄羅斯有名司機在載客時，後座的男乘客卻突然拿起垃圾，隨手就往窗外一丟，當場惹怒司機，讓司機直接停車拒載，同時也一把抓起乘客往車外「丟」，正義的舉動讓網友大讚，「這就對了！」

一名俄羅斯網友的行車紀錄器錄下了這起事件的經過，並在2日時將上傳到推特，寫道：「如何丟垃圾」。只見影片中的司機原本好端端的開著車，要載乘客到目的地，但該名乘客卻相當沒品，隨手就把垃圾往車窗外丟，讓司機當場暴怒停車，先是走下來向後方的車輛示意「不好意思」，接著好心撿起被亂丟的垃圾，再一口氣將乘客整個人狠狠「拖出來」，往地上大力一丟後，旋即開車走人，留下這名全身沾滿塵土、傻眼的乘客。

有網友看到影片後留言，「笑死」、「超療癒的」、「這司機做得太好了！」、「世界就是需要這種勇敢的人」、「乘客自己本身就是垃圾」、「愛丟垃圾結果自己反被丟包」。