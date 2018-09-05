俄諜神經毒劑案 英國通緝2俄人發歐洲逮捕令

2018-09-05 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕英國今年3月發生前俄羅斯雙間諜遭神經毒劑諾維喬克（Novichok）攻擊，引發英、俄兩國交惡。英國檢方今（5）日確認2名俄羅斯人涉入此案，並發出歐洲逮捕令和國際刑警組織「紅色通緝令」。

綜合外媒報導，英國檢方週三指控，俄國人亞歷山大·彼得羅夫（Alexander Petrov）和魯斯蘭·波什羅夫（Ruslan Boshirov），今年3月用神經毒劑攻擊前俄諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）及其女尤莉亞（Yulia Skripal）。

英國皇家檢察署（CPS）表示，他們有「充分的證據」顯示這2人犯案。檢察官亨明（Sue Hemming）表示，英國不會向俄國申請引渡這2人，因為俄國憲法不允許如此。

當局已對2人發出歐洲逮捕令和國際刑警組織「紅色通緝令」，意味這2人只要離開俄國，就可能被捕。

倫敦警察廳反恐部門主管巴蘇（Neil Basu）表示，這2人使用假名旅行，年約40歲，擁有真的俄國護照。警方已公布2人的照片。

巴蘇說，這2人在3月2日從莫斯科飛抵英國，4日前往案發地索爾茲伯里（Salisbury）後離境，警方也在2人於倫敦下榻的酒店客房內發現諾維喬克的痕跡。