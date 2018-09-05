命根藏微型錄音機 南韓間諜滲透北韓會金正日

代號「黑金星」的南韓情報員朴采瑞曾見過故北韓領導人金正日，他的驚險人生被撰寫成書，甚至拍成電影《北風》，圖為朴采瑞本人接受外媒採訪的畫面。（法新社）

2018-09-05 17:57

〔中央社〕代號「黑金星」的南韓情報員朴采瑞曾見過故北韓領導人金正日，當時他被告知必須等到深夜、先淋浴及穿著整齊。會面過程他冒險在命根子藏了台微型錄音機。

鮮少有間諜能像朴采瑞（Park Chae-seo，音譯）這麼靠近敵國領導人，更不用說要深入像北韓那般與世隔絕的孤立國家了。

朴采瑞90年代偽裝為一名心懷怨懟的前南韓軍官，離開軍旅後改行經商，想為南韓公司在北韓的秀麗景點拍攝廣告。

在尋求與金正日會面的過程中，朴采瑞聲稱曾為北韓統治家族成員出售價值數百萬美元的古董陶瓷，也曾看過北韓軍官收取南韓人為政治陰謀提供的巨額賄款。

如今朴采瑞的驚險人生已被撰寫成書，甚至拍成電影《北風》（The Spy Gone North），讓外界有機會一窺兩韓間跨越非軍事區的暗黑政金連結。

隨著南北韓外交關係加速融冰，不僅這本書迅即登上暢銷榜，電影也開出紅盤。北風上映後3週，便吸引南韓500萬觀眾進戲院觀賞這部詭譎鉅作，約是全國人口的10%。

64歲的朴采瑞罕見接受外國媒體採訪時表示：「身為間諜，生活高壓緊張。」「只要一點點失誤，比方說笨到不小心說溜嘴，我就可能暴露身分。」不像北韓滲透南韓的情報員，當局並未派發自殺藥物，讓他在被捕後盡快自我了結。但他說：「我們受過訓練，能以手指『按壓』身上幾個要穴自殺。」

電影《北風》預告