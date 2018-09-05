馬斯克又失言？飆髒話批救援泰足球隊英雄為兒童強姦犯

2018-09-05 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）又被爆出失言，7月他曾批評營救被困在泰國「睡美人洞」的少年足球員的潛水員昂斯沃思（Vern Unsworth）為戀童癖，昨日又被爆出，他持續批評昂斯沃思是「兒童強姦犯」，並指控昂斯沃思與12歲新娘結婚。

美國媒體「BuzzFeed」新聞昨日公開2封馬斯克與他們的電子郵件內容，「BuzzFeed」新聞詢問馬斯克對於8月時，昂斯沃思的律師揚言針對馬斯克的推文提告的感想，馬斯克回覆「BuzzFeed」新聞，「建議你們去問你認識且住在泰國的人，弄清楚實際上發生了什麼，並且停止為兒童強姦犯辯護，你他X的混蛋」，並指控昂斯沃思這個「來自英國的單身老男人」，過去曾娶了1名年僅12歲的兒童新娘。

在信件末尾，馬斯克還表示，歡迎昂斯沃思的律師提告，似乎對於自己指控的真實性相當有自信。不過昂斯沃思的律師否認馬斯克的指控，更表示昂斯沃思有1個已經交往7年、現年40歲的女友，特斯拉對此則尚未有回應。

馬斯克今年7月曾在個人推特上批評英國潛水員昂斯沃思是戀童癖，但在輿論壓力下，這篇推文發表不久後便被刪除，過沒幾天馬斯克也在各界壓力下公開為這番言論道歉。