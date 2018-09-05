曾不倫、拍寫真 美女前民代3月甩肉13公斤進軍演藝圈

當年擔任眾議員的上西小百合曾拍攝寫真集，如今更打算進軍演藝界。（取自網路）

2018-09-05 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕日本前眾議員上西小百合去年退出政壇後，今年5月加盟演藝經濟公司，並花費3個月時間努力瘦身，成功從63公斤減到50公斤，在8月中正式宣布進軍演藝圈，展開第二人生。

綜合日媒報導，35歲的上西從政5年來話題不斷，曾經為了喝酒續攤而缺席院會，還被爆和已婚男秘書到溫泉幽會，引發不倫爭議，當時連走在路上都會被大阪民眾唾棄，喊她「稅金小偷」。2015年4月遭日本維新會開除黨籍，直到2017年9月才公布自己不再出馬競選下一屆的眾議院選舉。

報導提到，由於外型亮麗，外界經常拿她和日本知名女星澤尻英龍華作比較，甚至稱她「大阪英龍華」。有日媒詢問上西，在成為女星後，會不會介意拍攝裸露的鏡頭？她表示自己不排斥，「如果真要演，可能要再瘦5公斤才行。」

曾上榜日本週刊「女人討厭的女人排行榜」的上西，為了轉換跑道，在3個月內順利甩肉13公斤，至於未來是否能在演藝圈生存，外界看法兩極，恐怕還得由時間來驗證。

宣布進軍演藝圈後，上西小百合在個人推特上大貼自拍照。（圖擷取自推特）