關西機場持續關閉中 恐需一週才能恢復營運

關西機場持續關閉中，有機場人員表示跑道和航廈恐需一週才能修復。（歐新社）

2018-09-05 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕「燕子」颱風昨日登陸日本造成嚴重災情，位於人工島上的關西國際機場慘遭滅頂，唯一對外聯絡橋也遭到油輪衝撞，機場海陸空對外聯繫一度中斷，逾3000名旅客受困，今加開船班及開放聯絡橋未受損部分通行，疏散旅客，目前機場持續關閉中，據機場人員表示，跑道和航廈最快恐需一週才能修復。

綜合日本媒體報導，燕子颱風重創日本，造成11死600多傷，颱風引發的暴潮淹沒關西機場跑道，唯一對外聯絡橋遭到油輪撞擊，結構受損，機場被迫關閉，造成國際航班大亂，兩家國籍航空公司華航、長榮6日也都停飛關西機場。

據《共同社》報導，機場相關人士指出，若受災嚴重，跑道燈檢查、維修需要花上大量時間，跑道和航廈等設施恐需要1週左右時間才能恢復使用。

關西機場建於人工島上，可不受宵禁限制的24小時運作，目前共有2條跑道，靠近第一航廈的A滑行道全長3500公尺，主要作為起飛使用；廉航專用的第二航廈側B滑行道長4000公尺，去年使用人數創下2880萬新高，本期待今年能首度衝破3000萬大關，但遭逢颱風受創，對今後營運的影響目前尚無法估算。