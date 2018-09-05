鑲鑽黃金便當盒！ 印度前王室逾2億珍寶失竊

印度一個前王室所擁有「無價之寶」近日傳出遭竊，包括一個由黃金打造、外層鑲鑽的便當盒。（圖擷取自《印度斯坦時報》）

2018-09-05 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕印度一個前王室所擁有「無價之寶」近日傳出遭竊，包括一個由黃金打造、外層鑲鑽的便當盒，警方估計失竊文物總價逾新台幣2億元。

《印度斯坦時報》報導，根據當地警方說，這個黃金便當盒收藏在海德拉巴（Hyderabad）尼薩姆博物館（Nizam博物館）在週一（3日）凌晨失竊，竊賊打破博物館的木製通風設施，用繩子垂降進入大廳，以巧妙的手法偷走珍寶，館內的監視器也被破壞，沒有拍到任何東西。

除了黃金便當盒，竊賊還偷走了鑲滿珠寶的杯碟組、以及鑲滿紅寶石的湯匙，失竊物品總重量約2.5公斤，海德拉巴（Hyderabad）警方估計其價值約50億印度盧比（約新台幣2.14億元）。

《今日印度》則指出，歷史學家無法準確估計被盜珍寶的價值，形容這些是無價之寶。

《BBC》指出，這些珍寶的主人是併入印度前的海德拉巴邦末代君主米爾·奧斯曼·阿里·汗（Mir Osman Ali Khan），曾被稱是世界最富有的人，他的收藏品包括大小如同雞蛋的「雅各布鑽石」。