中國驚見大量泡沫比人高 當局：清潔劑用多了？

大量白色泡泡在現場堆積，高度遠高於一般成年人身高。（擷取自微博）

2018-09-05 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕沒事兒？中國廣西南寧市百合鎮鄰近一處水源，週一（3日）突然出現大量泡沫堆積，比人高的白色泡沫幾乎將四週草木全數掩蓋，當局派員至現場調查後卻表示，「只是某一名村民清潔劑用多了」，引發輿論譁然。

綜合中國媒體報導，廣西南寧百合鎮一處農地3日突然出現大量白色泡沫，包裹住鄰近農地及香蕉樹、玉米等作物，由於泡沫堆體積相當巨大，高度遠遠大於一個成年人直立身高，且經日照後並不消散，讓當地民眾不免憂心田地遭受汙染，紛紛要求當局派員檢驗。

當地政府派人到場調查後宣布，大量泡沫出現的原因，是一名村民前日在水渠旁使用清潔劑清洗塑膠瓶，恰巧當日發生降雨，導致積水上漲後引發大量泡沫，並沖往下游。當局強調，泡沫並無異味，對環境毫無汙染，呼籲民眾安心。

當局這番說法並不能讓中國網友感到信服，紛紛留言譏諷說「說是雲掉下來還有說服力」、「這哪牌子的洗潔精（清潔劑），這麼高效」、「可以成立景點了」、「肯定沒汙染的（笑」，還有人表示，「再多清潔劑倒下去也不會這樣，況且清潔劑的泡沫禁不起雨淋」，質疑當局說法毫無道理。