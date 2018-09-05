疑遭自殺遊戲洗腦 俄國男童用電鋸將自己斬首

2018-09-05 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕日前俄羅斯驚傳一名男童用電鋸將自己斬首，當地人士表示，男童母親買了一台電腦給他，男童沉迷於電腦遊戲中，玩完遊戲後隨即自殺，真正的自殺原因警方仍在調查中。

綜合外媒報導，俄羅斯托木斯克州（Tomsk）一名15歲男童帕維爾（Pavel Matveev），疑似因沉迷電腦遊戲，在玩完遊戲後跑到院子中用電鋸將自己斬首殺死。

《鏡報》指出，俄羅斯近期發生了一連串類似的案件，疑似有人利用電腦遊戲煽動兒童和青少年在社群遊戲中自殺 ，但目前尚不清楚是否跟這齣悲劇有關。

據了解，這種煽動人自殺的遊戲稱為「藍鯨」（Blue Whale），是源自俄羅斯的網路遊戲，以遊戲為吸引點，讓民眾一步一步被洗腦，參加遊戲的過程中，參與者會開始感到疲憊、精神錯亂等，遊戲鼓勵參與者在50天内完成各種自殺任務，並在第50天要求參與者「證明自己贏得遊戲」要真的自殺。

《澳洲新聞》（news.com.au）報導，令人髮指的自殺遊戲除了「藍鯨」以外還有「Momo挑戰遊戲」等，「Momo挑戰遊戲」也導致許多人死亡，它散布在各大社群網站中，包括臉書即YouTube等平台吸引民眾加入，造成不少人死亡的原因和「藍鯨」一樣，遊戲宗旨皆是「將自殺視為贏得遊戲的一部分」，連警察局都對這種恐怖自殺遊戲發出提醒，要民眾對自殺遊戲Say No！

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