美同志伴侶帶女嬰提前登機遭拒 長榮致歉：地勤疏失

美國一對同志伴侶本月1號帶著19個月大的女嬰提前登機，卻被告知「只能由一位家長陪同」婉拒提前登機。長榮客機示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2018-09-05 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國一對同志伴侶控訴，日前原準備與19個月大的女兒，一同搭乘長榮航空自舊金山飛往台北的班機時，被以「僅能以一位父母陪同」婉拒提前登機，質疑因同志身份受到歧視。對此長榮航空表示歉意，聲明此案為舊金山地勤人員所造成的疏忽。

美國知名飛航部落格「The Points Guy」4日發布一篇文章，美國男子傑夫本月1日與伴侶帶著19個月大的女兒，預定搭乘長榮班機由舊金山飛往台北，卻在要提前登機時被地勤人員攔下，並告知他們「只有一位家長能陪同」。情急之下，只好先由傑夫的伴侶帶女兒提前登機，未料登機後才發現，有許多父母都已帶著孩子上機，質疑因同志身份受到歧視。

傑夫事後在推特上表示「對長榮航空感到相當失望」，未來將不會再搭乘長榮的飛機。綜合媒體報導，長榮發布聲明，強調提供家長陪同嬰幼兒旅客的優先登機服務，並不會限制陪同家長的人數、及與嬰幼兒的關係。

長榮指出，經調查了解此案為舊金山國際機場地勤代理公司的職員疏失，當場主管也向旅客致意說明，並對造成旅客的不便深表歉意。