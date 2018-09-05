德媒曝德國關切台灣死刑原因 反遭網友酸爆...

《德國之聲》指出，人權是德國外交政策的基石。（歐新社）

2018-09-05 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕死刑犯李宏基日前遭槍決伏法，距台灣上一次執行死刑已有2年4個月，引發各界關注。包括德國、加拿大等國皆對此次的執行表達遺憾和抗議，德國媒體指出，人權是德國外交政策的基礎，廢死則是人權政策內容之一，這也是德國對台灣執行死刑發聲的原因，但此一言論引來部分網友批評。

《德國之聲》中文網以「台灣執行槍決 德國為何發聲？」為題，寫道人權是德國外交政策的基石，而廢死是人權政策內容的一部分，因此，德國出於倫理道德及法律政策等原因，致力於廢除死刑這一類「殘忍的懲罰形式」。

當中提到，德國政府在1998年設立人權專員，任務包括創立人權保護機制和政策框架，以及保護人權受到侵犯、威脅的個人。文中表示，德國政府認為這樣的政策符合其根本利益，因為只有與穩定的國家交流，才能確保自身持久的和平關係，如果不尊重基本人權，便無法實現穩定。

但這樣的說法仍受到不少網友批評，留言說「德國對中國的爛人權輕輕放下，卻對沒有邦交的台灣重踢一腳？」、「台灣在國際上受中國打壓時，德國怎麼不出聲」、「德國都願意跟無人權的中華人民共和國建交了，這是人權退步的象徵？！」、「等德國跟中華民國有邦交再來說三道四」。