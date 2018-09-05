「水門案」記者新書爆猛料 川普一度想暗殺敘利亞總統

《Fear: Trump in the White House》將於9月11日出版。（美聯社）

2018-09-05 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國即將出版的新書《Fear: Trump in the White House

》（恐懼：坐鎮白宮的川普，暫譯），因揭露許多不為人知的秘辛，還未上市便引發關注。目前所流出的內容，包括美國總統川普曾想暗殺敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）。

綜合外媒報導，《Fear: Trump in the White House

》作者為揭發美國史上著名「水門案」的其中一名記者伍德華（Bob Woodward），該書將在9月11日出版，內容聚焦在川普入主白宮20個月以來的最新內幕。

書中寫道，敘利亞在2017年4月爆發化武攻擊平民醜聞，川普事後向國防部長馬提斯（Jim Mattis）表達想要暗殺阿塞德的想法，馬提斯雖說他會把事情搞定，但用的不是暗殺，而是有限度的飛彈轟炸，對阿塞德造成的傷害不大。當中還提到，馬提斯曾向他人形容川普的某些行為如同5、6年級的小學生。

對於書中爆料，馬提斯直言這是「華盛頓獨有的文學作品」，駁自己從沒做過上述發言。川普也在推特上表達對此書看法，批評「只是另一本不入流的書」。