「燕子」強颱肆虐西日本 京都多處名勝景點都遭殃...

平安神宮前有倒塌路樹。（路透）

2018-09-05 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕「燕子」颱風肆虐西日本，京阪神地區首當其衝，除了關西國際機場淹水關閉之外，京都許多知名景點都因此受損。

臉書粉絲專頁「日本神社寺院中毒者」統整京都相關神社及景點受損狀況，包括受損較嚴重且停止參觀的平野神社、地主神社、平安神宮神苑、二条城、大德寺真珠庵、大覺寺、實光院、化野念佛寺、妙心寺、西本願寺、醍醐寺；伏見稻荷大社、宇治神社、東本願寺、北野天滿宮則是建築受損。

另外，京都御苑、東本願寺前、高瀨川、祇園白川、建仁寺、吉田神社、下鴨神社、建勲神社、松尾大社等地則是有大量倒塌樹木，而京都嵐山渡月橋下游側的木製欄杆整片被強風吹倒。

京都嵐山渡月橋下游側的木製欄杆整片被強風吹倒。（法新社）

西本願寺舞台外牆倒塌。（圖擷取自Twitter）

下鴨神社內部有大量斷枝落葉。（圖擷取自Twitter）

平野神社倒塌。（圖擷取自平野神社官方Twitter）

二条城西側路樹被強風吹倒。（圖擷取自Twitter）

伏見稻荷大社的「玉垣」（木欄杆）斷裂。（圖擷取自Twitter）