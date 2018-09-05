美情報頭子警告！ 中國企圖改變國際體系

美國國家情報首長（DNI）寇茲（Dan Coats）在華盛頓2018年情報和國家安全峰會上表示，美國「愈來愈了解中國的企圖了」。（法新社資料照）

2018-09-05 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國情報單位主管揭露，中國在國家主席習近平的領導下，推出更積極的外交政策，擴張國家利益和資產，打造「特殊大國角色」，改變國際體系，並且利用「一帶一路」倡議，促進中國政治、經濟和軍事影響力。

《美國之音》（VOA）報導，美國國家情報首長（DNI）寇茲（Dan Coats）在華盛頓2018年情報和國家安全峰會上表示，美國「愈來愈了解中國的企圖了」，中國在習近平的領導下，繼續奉行更積極的外交政策，企圖擴展中國的國家利益和資產。寇茲說，中國試圖在現行的國際體系中為自己打造特殊的大國角色，並想改變國際體系，讓自己的獲益最大化。

寇茲表示，中國將持續利用海外基礎設施建設項目「一帶一路」，來促進自己的政治和經濟影響力，並試圖延伸軍事實力。目前中國的影響力在亞洲最大，但目前也在逐漸擴張到非洲、拉丁美洲和中東地區，並企圖取得南海的實質控制權。

寇茲認為，經濟、犯罪、恐怖主義和網路威脅問題，是美國情報界當前面臨的4大挑戰。