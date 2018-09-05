喊中國夢卻把子女、財產放美國 他酸中國人患「棄國病」

港時事評論家李怡認為，隨著中國經濟起飛，平民乃至高官越來越多人患上「棄國病」。（路透）

2018-09-05 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港近年來反中情緒漸升，這樣的現象在年輕族群中更加明顯。有港評論家投書媒體諷刺，海外有不少華人對中國的成就津津樂道，卻不願移居中國；中國的高官誇耀中國的成就，卻把子女、財產都安置在國外，讓他諷刺地說「快逃，祖國來了！」

香港時事評論家、作家李怡投書香港《蘋果日報》，開頭引述英國馬克思主義歷史學家霍布斯邦書中寫過的一句義大利農婦名言，「快逃，祖國來了！」指海外不少華人對中國的成就津津樂道，但若問他們既然中國那麼好，為何不移居中國？「他就成為偉大的啞巴了。」

至於香港的港共政權和建制派也樂於讚頌中國，但自己的子女卻在國外留學，家屬也有外國護照，口口聲聲對港人說「快去，享受祖國的榮耀」，但自己的行動卻是「快逃，祖國來了！」

這樣的現象亦發生在中國的領導階層，每天誇耀中國的成就、制度的完美，其子女卻大都留學歐美，財產紛紛流出境外，家屬也設法移居美國，嘴上說的「中國夢」，自己每天做的卻是「美國夢」，北京的美國大使館簽證處更是天天大排長龍，風雨無阻，因為有一句話是這麼說的：「你存在中國的錢不是真正屬於你的，只有移往國外才是屬於你的」，認為隨著中國經濟起飛，平民乃至高官越來越多人患上「棄國病」。

李怡說，棄國病的根本原因，是社會的腐敗、特權風氣越吹越烈，「在中國，可以說沒有一個地方跟你講道理的」，先前一名全國人大常委研究室研究員在電視上透露，中國公款吃喝、出國等開支，一年達1.9兆，只要拿出不到10分之1，就能訂定全民醫療保險計畫，「但祖國絕不會這樣做」。