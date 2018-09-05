店內海報多出亞洲臉 美國麥當勞貼了51天都沒察覺

菲裔學生為「族群多元」自製偽海報，在麥當勞內張貼。（圖擷自@Jevholution TWITTER）

2018-09-05 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕瞞天過海！日前一名來自來自美國德克薩斯州裡，德州休士頓大學（Houston University）的菲裔學生馬雷維拉（Jevh Maravilla）和他的朋友，因察覺麥當勞海報中都沒有亞洲臉孔，開始計畫自製亞洲人的偽海報，以呈現「族群多元」並成功在麥當勞中張貼許久。

綜合媒體報導，馬雷維拉和朋友托勒多（Christian Toledo）表示，他們發現麥當勞內的海報都沒有亞洲人，所以他們決定動手自己做，屬於亞洲人的麥當勞海報，馬雷維拉說道：「所有種族都值得被認可，我想盡自己的一份力量。」

《福斯新聞》報導，六月多，馬雷維拉和托勒多開始著手製作海報，他們拿著漢堡和薯條拍攝，再利用修圖軟體模仿其他海報的風格及設計元素等，將其編輯成像速食店內掛著的其他海報。

完成海報後，下一步是如何在麥當勞中張貼卻不會被發現，馬雷維拉在二手商店中找到麥當勞制服，並做了一個名牌，上面寫著「區域裝潢規畫師」（Regional Interior Coordinator）的稱謂，在7月13日成功潛入當地麥當勞掛上偽海報，這段歷程都做成影片在網路瘋傳。

據《福斯新聞》報導，偽海報在麥當勞內擺置了51天都沒被注意到，但2日馬雷維拉在推特發布文章後，偽海報的貼文收到超過22萬人轉發及89萬個喜歡；當地麥當勞的經營者發布聲明表示，讚揚學生的創造力，並為他們「族群多元」的想法感到驕傲，期待再見到他們來店用餐，但麥當勞並沒有表明是否會將海報繼續留在店內。